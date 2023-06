Manu Sainz: "Si Mbappé se va gratis es un ridículo histórico del PSG"

Manu Sainz lo tiene claro, nadie dejaría ir al mejor jugador del mundo por un total de 0€. El tertuliano lo califica como "ridículo". Este discurso se ha provocado tras preguntarse en el plató de El Chiringuito sobre la posibilidad de que este verano no salga Mbappé del PSG, que el francés no renueve, y que finalmente salga gratis el próximo año. ¿Se plantea el PSG esta opción? Según la información que filtró 'Le Parisien', tienen claro que esto no será así. El club parisino quiere hacer caja con la salida de Mbappé, una salida que para ellos es una realidad, sea tarde o temprano. Tal y como señala Manu Sainz sería algo histórico dejar salir a tu mejor jugador totalmente gratis cuando puedes recibir mínimo 200 millones por él tan solo un verano antes.