El PSG a Mbappé: "Se podía haber arreglado en privado"

L' Equipe, medio de comunicación afín al París Saint Germain ha filtrado la carta de respuesta del club a Kylian Mbappé tras conocer la noticia de que el francés no renovaría su contrato. "Si cambió de opinión, no hay problema, pero debería haber quedado en privado y podríamos haberlo arreglado, entre nosotros, este verano", así se dirigía el PSG a Mbappé, dejándole claro que el enfado no es debido a su decisión, sino a filtrar la carta a un medio de comunicación antes de reunirse con la directiva para poder encontrar una solución. "Solo puede valorarse una venta o una continuidad más allá del 30 de junio de 2024", recordándole rotundamente a Kylian que no dejarían, bajo ninguna circunstancia, dejarle ir gratis. Por lo que, nuevamente, le proponen las dos siguientes opciones, o renovar contrato o marcharse este mismo verano.