"Si España ganara el Mundial, Luis Enrique me seguirá cayendo mal. No me voy a subir nunca a la LuisEnriqueta", ha comentado Juanma Rodríguez.

Este miércoles, la Roja arrasó pero el tertuliano no las tienes muy consigo con el asturiano. "Si somos campeones, voy a seguir opinando que la lista del seleccionador era mejorable". Claro, directo y seguro de sí mismo.´