"Morata es duda para el debut de España en el Mundial"

Según el redactor, nadie puede asegurar a día de hoy que Morata esté en el estreno de la Selección en la Copa del Mundo de Catar. Y es que el delantero de 'La Roja' no ha entrenado los dos últimos días por molestias musculares y, aunque no es una lesión grave, hasta el último momento Luis Enrique no sabrá si puede contar con el madrileño contra Costa Rica.