El gesto de Benzema tras ser preguntado por Mbappé

¡Ay, Karim! El delantero del Madrid ha estado hoy en la gala de As, donde ha recibido un premio por su gran temporada pasada. Allí ha estado Edu Aguirre, que le ha preguntado si le tiene miedo al PSG en Champions...y sobre Mbappé, que podría estar ya fichado por el equipo blanco cuando se dé el partido. Benzema no ha dicho ninguna palabra pero sí ha hecho un par de gestos que son muy delatadores. ¡No te los pierdas!