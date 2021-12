Hablamos con Ana Peleteiro, Paula Badosa, Enrique Cerezo...

¡Atento a lo que no cuentan las estrellas del deporte! El Chiringuito ha estado presente en la Gala del Deporte del Diario AS con las máximas personalidades: Ana Peleteiro, Paula Badosa, Javier Tebas, Carlos Alcaraz... El tenista se ha reivindicada y ha afirmado que "quiere ser conocido por su nombre, no como el sucesor de Nadal". Ana Peleteiro, por su parte, ha destacado que va repartiendo ya los premios entre su casa y la de sus padres. Y ojo a la indirecta de Javier Tebas a los impulsores de la Superliga...¡No te lo pierdas!