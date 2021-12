José Luis Sánchez: "El Barça es una ruina absoluta"

Pfffff. ¡Esto va a traer cola! El Barcelona no ha podido obrar el milagro y la contundente derrota contra el Bayern le ha dejado fuera de la Champions League en la fase de grupos después de 20 años. Al equipo de Xavi le están lloviendo los palos en El Chiringuito y José Luis Sánchez no se ha mordido la lengua para referirse al Barcelona: "Es una ruina absoluta. Han querido vender algo que no existía". Sus palabras van a escocer al aficionado culé...