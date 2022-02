Juanfe: "Balenziaga no gana espacio con la mano y no es penalti"

¡La polémica de la jornada! El Athletic Club sigue lanzado y se ha impuesto al Espanyol por 2-1. El equipo de Vicente Moreno se adelantó en el marcador por mediación de Vilhena, pero en cinco minutos de infarto los rojiblancos le dieron la vuelta con tantos de Sancet e Íñigo Martínez.

La afición periquita, representada en El Chiringuito por Gonzalo de Martorell, ha criticado la decisión del colegiado al no señalar una mano de Balenziaga dentro del área que podía haber supuesto el penalti del empate. Sin embargo, Juanfe ha zanjado la polémica y ha afirmado que no se debía señalar penalti por esa acción ya que el jugador del Athletic "no gana espacio con la mano". ¡No te lo pierdas!