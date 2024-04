Juanfe explica por qué no se anuló el 2-2 del Barça

El Barça frenó el alirón del Real Madrid, que deberá ganar su partido ante el Cádiz y esperar que el conjunto culé no haga lo propio ante el Girona, tras remontar ante el Valencia en un partido no exento de polémica. Nada más volver del descanso, con 1-2 en el marcador, el Valencia reclamó penalti sobre Peter Federico, pero el árbitro no lo concedió.

Minutos después, Lewandowski empató a la salida de un córner con un gran remate, pero el Valencia reclamó que Fermín, que estaba en fuera de juego, interfirió en Jaume y que el tanto debía ser anulado. Juanfe Sanz explica por qué el VAR no intervino.