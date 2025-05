''Los jugadores han dejado tirados a Ancelotti y a los madridistas''

Edu Aguirre no se guardó nada al comentar la situación de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. El periodista de El Chiringuito criticó duramente a los jugadores, asegurando que no han estado a la altura de representar el escudo del club. Para Aguirre, la falta de intensidad ha sido clave en esta temporada. “Con las superestrellas que son, tienen que ir a morder, tener más hambre”, expresó, destacando la desmotivación que ha afectado al equipo.

El tertuliano también fue tajante al señalar que los futbolistas han dejado tirados tanto a Ancelotti como a los propios compañeros. Según Aguirre, el técnico italiano no ha sido el único responsable de la crisis del Madrid, sino que los jugadores tienen gran parte de culpa por no ofrecer el rendimiento esperado.