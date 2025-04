Rafael Louzán, presidente de la RFEF, se desentendió de la polémica generada por las declaraciones de los árbitros González Fuertes y De Burgos Bengoetxea, al asegurar que no ha visto la rueda de prensa ofrecida por ambos. “¿Las palabras de los árbitros? No las he escuchado”, respondió en su intervención en El Chiringuito, dejando claro que no quiere entrar en valoraciones directas sobre lo dicho por los colegiados.

Pese a ello, Louzán valoró positivamente que los árbitros tengan voz en los medios, especialmente en un contexto donde la opinión pública reclama mayor transparencia antes de partidos clave como la final de Copa. “Yo creo que se han dicho con naturalidad. A unos les puede gustar más y a otros menos, y esa es la realidad”, concluyó el presidente, restando importancia al revuelo generado y tratando de cerrar el capítulo sin más ruido.