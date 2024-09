"No es penalti de Rüdiger, nunca"

Deniz Undav atendió a Edu Aguirre, en zona mixta, tras la victoria del Madrid al Stuttgart en el Bernabéu donde habló al micrófono de El Chiringuito sobre el posible penalti de Rüdiger. "No, no es penalti. Esto pasa. Le hace un poco 'la cama' pero para mí no es penalti", afirmaba el delantero alemán. Edu Aguirre le volvió a mostrar el penalti y el propio jugador reafirmó que "nunca es penalti."