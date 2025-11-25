Pipi Estrada: “Si Xabi Alonso no gana al Olympiacos, será destituido del Real Madrid”

El periodista Pipi Estrada ha lanzado una noticia bomba en El Chiringuito de Jugones. Según ha afirmado, Xabi Alonso, actual entrenador del Real Madrid, todavía no ha logrado firmar un partido realmente redondo con el equipo, un encuentro grande acompañado de una victoria convincente.

Estrada asegura que, según sus fuentes, si el Real Madrid no gana esta semana en su partido contra el Olympiacos, Xabi Alonso podría ser destituido. Estas declaraciones han generado un gran debate entre los seguidores y tertulianos del programa.