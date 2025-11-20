Jota Jordi 'estalla' contra Víctor Font y señala a Julián Álvarez como el futuro delantero del Barça

Jota Jordi no se mordió la lengua al analizar las últimas declaraciones de Víctor Font sobre la situación económica del Barcelona. El tertuliano acusó al excandidato de dibujar un panorama demasiado optimista y asegurando que"lo que dijo de Haaland y Julián también lo diría mi hijo de 10 años”. En su intervención, fue un paso más allá y lanzó un mensaje que encendió el debate: “Julián Álvarez será el delantero del Barça la temporada que viene”.