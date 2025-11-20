El Chiringuito de Jugones

Tensión entre barcelonistas

Jota Jordi 'estalla' contra Víctor Font y señala a Julián Álvarez como el futuro delantero del Barça

El tertuliano 'cargó' contra el excandidato a la presidencia por su visión de la economía azulgrana y dejó una frase contundente sobre el próximo delantero del Barcelona.

El Chiringuito
Publicado:

Jota Jordi no se mordió la lengua al analizar las últimas declaraciones de Víctor Font sobre la situación económica del Barcelona. El tertuliano acusó al excandidato de dibujar un panorama demasiado optimista y asegurando que"lo que dijo de Haaland y Julián también lo diría mi hijo de 10 años”. En su intervención, fue un paso más allá y lanzó un mensaje que encendió el debate: “Julián Álvarez será el delantero del Barça la temporada que viene”.

¿'Palo de Rodrygo a Xabi Alonso?
El brasileño compareció en zona mixta tras el partido

"Hay gente que trabaja, mañana hay muchos coles y el horario es un poco tarde"
Cucurella, sobre la poca asistencia en La Cartuja

¿Volverá Zidane al banquillo del Real Madrid?
El técnico francés se dejó ver con Florentino en el Bernabéu

Un partido de la NFL acaparó el foco en el estadio del Real Madrid, el Bernabéu, donde los Miami Dolphins se enfrentaron a los Commanders de Washington y uno de los espectadores de lujo fue la leyenda francesa Zinedine Zidane.

Edu: "Sin Mbappé, el año pasado el Madrid no se mete en..."

