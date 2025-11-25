Edu: "Si todos hubieran corrido como Gonzalo o Asencio..."

La actitud de los jugadores del Real Madrid, en el Martínez Valero, ha sido una de las grandes polémicas tras el empate ante el Elche. Edu Aguirre se ha mostrado muy crítico, en El Chiringuito, con la plantilla madridista. "Si todos hubieran corrido como lo hicieron Gonzalo o Asencio... otro gallo cantaría", ha afirmado Edu. Además, "los canteranos saben lo que es tener que pelear para llegar al primer equipo... ellos sí me representan", ha sentenciado.