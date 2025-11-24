Pesca extrema

Los atuneros de Pesca extrema se enfrentan a lo más difícil: conseguir capturar el primer pez

El segundo o tercero son más sencillos pero todos quieren ser los primeros en encontrar los peces cuando todavía no estén asustados al detectar otros pescadores.

Pesca extrema - Los atuneros de Pesca extrema se enfrentan a lo más difícil: conseguir capturar el primer pez

El primer atún de la temporada es el objetivo y es un logro que todavía no han conseguido. La idea es encontrar los peces que todavía no han tenido a otros barcos lanzándoles cosas y si lo encuentran en la primera semana será más fácil. Solo pueden hacerlo bien.

La salida es una carrera. La tensión se vive en el ambiente. Todos tienen claro que el primero es el más difícil.

Además, viene un cambio en la marea, por lo que los peces saben que cambiará su alimento, se inquietan y se activan.

Y los pescadores expertos deben aprovechar esas ocasiones.

En este barco la faena no se está dando nada mal porque han pescado dos atunes. Y enormes. Y eso para un primer día de pesca es todo un logro.

Pesca extrema - Los atuneros de Pesca extrema se enfrentan a lo más difícil: conseguir capturar el primer pez

Los atuneros de Pesca extrema se enfrentan a lo más difícil: conseguir capturar el primer pez

