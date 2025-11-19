A Sébastien y Loïc se les complica adaptar las piezas del donante a sus coches

Tanto Sébastien como Loïc sienten bastante presión, porque van mal de tiempo y tienen muchas cosas que hacer en sus coches, un Peugeot 207 y un Peugeot 208.

Aunque cada uno tiene que centrarse en un tema distinto.

Loïc tiene que recuperar muchas piezas del donante que no son compatibles y tiene que adaptarlas, con lo que eso conlleva. Además, Nicolas le pide que ponga el coche sobre las cuatro ruedas en el que es el tercer día del reto.

Su objetivo es el remontaje de la parte delantera con vistas a una prueba dinámica.

Sébastien por su parte tiene que hacer la parte de electricidad y remontar el motor. Su tarea principal es reponer el cableado eléctrico y remontar el motor del otro coche.

Está claro que esta vez los donantes están siendo casi más parte del problema que de la solución