El brasileño compareció en zona mixta tras el partido
¿'Palo de Rodrygo a Xabi Alonso?
El jugador brazuca y madridista pasó por la zona de prensa tras el partido entre Brasil y Túnez, en Lille. Dónde hizo referencia a su "confianza" en la Selección y en el Club.
Rodrygo Goes, uno de los protagonistas esta temporada en la liga española y selección brasileña, y no precisamente por sus números de goles y asistencias, ha querido dejar un 'detalle' a su entrenador de club, Xabi Alonso, donde afirma no tener la misma confianza desde un entrenador u otro.
