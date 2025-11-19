El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Cucurella, sobre la poca asistencia en La Cartuja

"Hay gente que trabaja, mañana hay muchos coles y el horario es un poco tarde"

Tras el partido (2-2) de la Selección Española ante Turquía, el lateral izquierdo del conjunto de Luis de la Fuente, Marc Cucurella, compareció ante los medios para razonar el porqué el estadio tenía una asistencia de espectadores tan baja.

"Hay gente que trabaja, mañana hay muchos coles y el horario es un poco tarde"

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

La selección de España volvió a jugar y puntuar aunque esta vez no pudo sacar una victoria ante la selección turca de Arda Guler. Uno de los temas latentes durante y tras el encuentro fue la asistencia de espectadores que estaban presenten en el estadio de La Cartuja en Sevilla, cifra que no superaba los 31.000 aficionados, muy lejos de los 72.000 espectadores de aforo que tiene el estadio fetiche de la Selección.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

¿'Palo de Rodrygo a Xabi Alonso?

¿'Palo de Rodrygo a Xabi Alonso?

"Hay gente que trabaja, mañana hay muchos coles y el horario es un poco tarde"

"Hay gente que trabaja, mañana hay muchos coles y el horario es un poco tarde"

Top mecanic - Nicolas y Erwan prueban el coche en el último día sin saber si arrancará

Nicolas y Erwan prueban el coche en el último día sin saber si arrancará

¿Volverá Zidane al banquillo del Real Madrid?
El técnico francés se dejó ver con Florentino en el Bernabéu

¿Volverá Zidane al banquillo del Real Madrid?

Edu: "Sin Mbappé, el año pasado el Madrid no se mete en..."
Edu Aguirre sale en defensa del delantero del club blanco

Edu: "Sin Mbappé, el año pasado el Madrid no se mete en..."

Top mecanic - Marine y Swany se enfrentan a un coche que no tiene ni llaves
Momento destacado

Marine y Swany se enfrentan al mismo coche que sus contrincantes, pero el suyo no tiene ni llaves

El equipo femenino tiene un gran primer reto con el coche que les ha tocado, que es el mismo modelo que el de sus contrincantes, un Citroën C4 Picasso.

Alex Marquez, durante la carrera al Sprint del GP de Valencia 2025
MOTOCICLISMO G.P. COMUNIDAD VALENCIANA | MOTOGP

Alex Márquez suma su tercera victoria 'al sprint' del año en el 'Ricardo Tormo'

Antes de su triunfo en Valencia, el pequeño de los hermanos Márquez había logrado la victoria en las carreras cortas de Silverstone (Gran Bretaña) y Portimao (Portugal) la semana pasada.

Daniel Holgado, tras firmar la 'pole' en Valencia.

Daniel Holgado, intratable camino de su cuarta 'pole position' de la temporada

El italiano Marco Bezzecchi logra su quinta 'pole' de la temporada

El italiano Marco Bezzecchi logra su quinta 'pole' de la temporada

Top mecanic - Kévin rueda el coche mientras Samuel intenta sacar ventaja en la carrocería

Kévin rueda el coche mientras Samuel intenta sacar ventaja en la carrocería

Publicidad