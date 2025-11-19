"Hay gente que trabaja, mañana hay muchos coles y el horario es un poco tarde"

La selección de España volvió a jugar y puntuar aunque esta vez no pudo sacar una victoria ante la selección turca de Arda Guler. Uno de los temas latentes durante y tras el encuentro fue la asistencia de espectadores que estaban presenten en el estadio de La Cartuja en Sevilla, cifra que no superaba los 31.000 aficionados, muy lejos de los 72.000 espectadores de aforo que tiene el estadio fetiche de la Selección.