Daniel Holgado, intratable camino de su cuarta 'pole position' de la temporada

El español Daniel Holgado (Kalex) se mostró intratable camino de la consecución de su cuarta 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto2.

Con esas referencias, se podría decir que Daniel Holgado pulverizó el anterior récord de Moto2 con ese registro dentro del segundo '31', al que sólo se acercaron el también español Izan Guevara (Boscoscuro), 1:31.873, y el australiano Senna Agius (Kalex), 1:31.886.

Con Daniel Holgado como líder incuestionable, su compatriota Izan Guevara fue quien más se acercó para conseguir su segunda mejor clasificación histórica en Moto2 -tras el tercero de Indonesia en esta misma temporada-, y el tercer puesto lo ocupará el australiano Senna Agius, vencedor en Silverstone (Gran Bretaña) y Phillip Island (Australia).

Antes, desde la primera clasificación, tenían la responsabilidad de pasar a la segunda, para no perder sus aspiraciones, pilotos como el líder del mundial, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), quien al final consiguió el acceso a la segunda clasificación con el tercer mejor tiempo, por detrás de Albert Arenas (Kalex) y Arón Canet (Kalex), y por delante del checo Filip Salac (Kalex), que fue cuarto.

Así, con Daniel Holgado, Izan Guevara y Senna Agius en la primera línea de la formación, en la segunda estarán Albert Arenas, que llegó desde la primera clasificación, Manuel González (Kalex), líder del mundial de Moto2 desde Jerez de la Frontera hasta la carrera de Malasia, a dos del final, y el también español Alex Escrig (Forward).

En la tercera línea estarán el neerlandés Collin Veier (Kalex) junto a Daniel Muñoz (Kalex), protagonista destacado a lo largo de todo el fin de semana, y Diogo Moreira.

En la cuarta línea los protagonistas serán el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), Iván Ortolá (Boscoscuro) y Arón Canet (Kalex).

Juan Antonio Lladós