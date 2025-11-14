El cierre de temporada de MotoGP™ se vive en Atresmedia este fin de semana, con la retransmisión del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana

El mundial de motociclismo 2025 llega a su fin en España. La última cita mundialista de la temporada tendrá lugar en nuestro país este fin de semana en el Circuito Ricardo Tormo, y Atresmedia se volcará con la retransmisión de la carrera, tras el acuerdo alcanzado hace un año entre el grupo audiovisual, DAZN y MotoGP para la emisión en abierto de los grandes premios celebrados en los circuitos españoles durante la pasada y la presente temporada.

Atresmedia despliega de nuevo a su equipo tras triunfar con la retransmisión celebrada en el circuito de Motorland en Aragón el pasado mes de junio. La carrera de MotoGP, que dio la victoria a Marc Márquez, fue líder con más de 1 millón de seguidores de media y un 14,5% de cuota, alcanzando 1,8 millones de espectadores únicos. Fue, además, la emisión más vista de laSexta ese domingo. A su vez, el Gran Premio de España celebrado en el circuito de Jerez en abril, acumuló un 16,4% de cuota de media, situándose en el Top 10 de mejores emisiones del año en la cadena.

MotoGP vuelve con ganas a la Comunidad Valenciana, tras concluir la temporada pasada en el Circuito de Barcelona-Catalunya en Montmeló, por los estragos causados en el circuito por la Dana que azotó la región. La temporada cerró con un emocionante homenaje en el Gran Premio Solidario, que también se pudo vivir a través de los canales de Atresmedia.

Y este fin de semana, desde el Circuito Ricardo Tormo, un amplio y especializado equipo dirigido por Josep Pedrerol pondrá en marcha la retransmisión de un gran premio que llega con el título mundial ya decidido: Marc Márquez se corona de nuevo como campeón del mundo y su hermano Álex Márquez le sigue en el segundo cajón del podio. Tras una apasionante lucha, el nueve veces campeón logró el título el pasado mes de septiembre en Japón, y terminó su temporada en Indonesia tras sufrir una fractura en el hombro derecho. Con los primeros puestos del mundial decididos, la última cita del calendario promete una emocionante serie de carreras.

El sábado 15 de noviembre, desde las 10:00 h, MEGA ofrecerá la Clasificación de todas las categorías. Primero la de Moto3, que dará paso a Moto2, para concluir con la categoría Reina. Además, a las 15:00 h, también ofrecerá la Tissot Sprint de MotoGP, con 13 vueltas que hará sumar los primeros puntos del fin de semana en el casillero de los pilotos.

Tras esto, y con las parrillas de todas las categorías definidas, el icónico circuito valenciano acogerá el domingo las carreras. laSexta ofrecerá, desde las 9:30 h, un programa especial donde ofrecerá a los espectadores todos los detalles previos al asalto final. Y, tras ello, el último baile de los pilotos sobre el asfalto. A las 11:00 h dará comienzo la carrera de Moto3; desde las 12:15 h la de Moto2; y para terminar la jornada de adrenalina pura, la de MotoGP desde las 14:00 h.

Isabel Romero y Álvaro Jiménez serán los encargados de presentar los programas previos a la retransmisión de las competiciones. Víctor Lluch pondrá voz a la narración tanto de las clasificaciones como las carreras. Álex Crivillé, Fonsi Nieto, Ana Carrasco y Jeremy Alcoba serán los pilotos que comentarán las carreras.

En el pit lane del circuito estarán Gonzalo de Martorell y Marc Fuster contando todo lo que sucede en los garajes de los equipos y a pie de pista antes de que comiencen a rodar las motos sobre el asfalto. Por su parte, Javier Trinidad y Patricia Albella son los editores de los programas.

La retransmisión estará disponible también en atresplayer, la plataforma de Atresmedia. Además, el gran premio contará con una máxima cobertura informativa en Antena 3 Noticias, laSexta Noticias y en Onda Cero, con especial atención en ‘Jugones’, ‘El Chiringuito de Jugones’ y ‘Radioestadio’.