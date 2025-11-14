Martín deberá cumplir con una doble 'Long Lap' en Valencia

El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), campeón del mundo de MotoGP en 2024, regresa a la competición en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP que se disputa este fin de semana en el circuito 'Ricardo Tormo', en el que tendrá que cumplir con una penalización de doble 'vuelta larga' durante la carrera.

Martín ha sido sancionado por provocar una caída en la curva uno durante la carrera 'sprint' del Gran Premio de Japón disputado en el circuito 'Mobility Resort' de Motegi, en la que se vio involucrado el italiano Marco Bezzecchi, su compañero en el equipo Aprilia.

Jorge Martín deberá cumplir la sanción durante la próxima carrera larga del campeonato del mundo que dispute, que debiera ser la de este fin de semana en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste (Valencia).

Temporada aciaga para el madrileño

La temporada 2025 ha sido especialmente difícil para el español debido a cuatro lesiones. La primera en los test de Sepang, la segunda durante un entrenamiento, la tercera en la carrera de Catar y la última en la carrera al sprint de Motegi. El objetivo del fin de semana será evaluar su estado físico tras más de un mes y medio de baja