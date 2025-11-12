Moto GP

Jorge Martín reaparece en Valencia pensando "en 2026"

El piloto español de Aprilia Racing, ausente desde el GP de Japón por una fractura desplazada de la clavícula derecha sufrida durante la carrera al sprint, deberá someterse a una evaluación del equipo médico del Campeonato Mundial de Motociclismo de la FIM para recibir la autorización para competir.

El piloto español, Jorge Martín, vigente campeón del mundo de Moto GP

Dionisio San Miguel
El madrileño Jorge Martín,campeón del mundo de MotoGP en 2024, viaja a Valencia para competir en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana (14-16 noviembre), que cierra la temporada 2025, y declaró que, después de un tiempo lesionado, "ahora mismo no tiene sentido hablar de resultados" sino que el objetivo es prepararse para 2026.

El piloto español de Aprilia Racing, ausente desde el GP de Japón por una fractura desplazada de la clavícula derecha sufrida durante la carrera al sprint, deberá someterse a una evaluación del equipo médico del Campeonato Mundial de Motociclismo de la FIM para recibir la autorización para competir.

La temporada 2025 ha sido especialmente difícil para el español debido a cuatro lesiones. La primera en los test de Sepang, la segunda durante un entrenamiento, la tercera en la carrera de Catar y la última en la carrera al sprint de Motegi. El objetivo del fin de semana será evaluar su estado físico tras más de un mes y medio de baja.

"Tengo muchas ganas de volver al equipo. Estoy muy contento con cómo está trabajando y quiero felicitar a Aprilia y a Marco Bezzecchi por los resultados que han conseguido. Mi objetivo ahora es empezar a prepararme lo mejor posible para la próxima temporada. Ahora mismo no tiene sentido hablar de resultados, lo importante es rodar y recopilar información. Quiero crecer junto con el equipo para estar listos para 2026", dijo Martín, en declaraciones difundidas por su equipo.

Top mecanic - Los cuatro mecánicos intentan arrancar sus motores a mitad de la semana

Stéphane y Frédéric instalan y arrancan el motor en una hora y media

Circuito Ricardo Tormo, en Cheste (Valencia).

La última carrera del año de MotoGP vuelve a Valencia en una edición especialmente emotiva

El piloto brasileño Diogo Moreira celebra su victoria en el Grand Premio de Portugal de Moto2.

Moreira, con todo a favor para lograr el título de Moto2 y campeonato resuelto con dominio español en Moto3

