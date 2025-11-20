El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Jota Jordi vs Toni Freixa

El cara a cara culé más caliente en El Chiringuito

¿Pudo quedarse Leo Messi en el FC Barcelona?

El cara a cara culé más caliente en El Chiringuito

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Messi sigue siendo uno de los mayores exponentes en el fútbol mundial, tanto que la aproximación a las elecciones del club culé se vuelve a recordar la salida del argentino. Jota Jordi ha sido muy claro con la labor de Laporta al volver a la presidencia, ya que ""el Barça sin Messi sigue siendo el Barça", afirmaba el tertuliano. Sin embargo, Toni Freixa, rival de Laporta en las pasadas elecciones, ha sido muy crítico con el adiós del 10, saliendo en su defensa, "Messi es el Barça".

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Jota Jordi 'estalla' contra Víctor Font y señala a Julián Álvarez como el futuro delantero del Barça

Jota Jordi 'estalla' contra Víctor Font y señala a Julián Álvarez como el futuro delantero del Barça

El cara a cara culé más caliente en El Chiringuito

El cara a cara culé más caliente en El Chiringuito

Top mecanic - Sébastien y Loïc adaptan las piezas del donante a sus coches

A Sébastien y Loïc se les complica adaptar las piezas del donante a sus coches

¿'Palo de Rodrygo a Xabi Alonso?
El brasileño compareció en zona mixta tras el partido

¿'Palo de Rodrygo a Xabi Alonso?

"Hay gente que trabaja, mañana hay muchos coles y el horario es un poco tarde"
Cucurella, sobre la poca asistencia en La Cartuja

"Hay gente que trabaja, mañana hay muchos coles y el horario es un poco tarde"

Top mecanic - Nicolas y Erwan prueban el coche en el último día sin saber si arrancará
Momento destacado

Nicolas y Erwan prueban el coche en el último día sin saber si arrancará

No les ha dado tiempo a meter la caja de cambios mientras que Marine y Swaney han tenido tiempo hasta de perfumar el coche.

¿Volverá Zidane al banquillo del Real Madrid?
El técnico francés se dejó ver con Florentino en el Bernabéu

¿Volverá Zidane al banquillo del Real Madrid?

Un partido de la NFL acaparó el foco en el estadio del Real Madrid, el Bernabéu, donde los Miami Dolphins se enfrentaron a los Commanders de Washington y uno de los espectadores de lujo fue la leyenda francesa Zinedine Zidane.

Edu: "Sin Mbappé, el año pasado el Madrid no se mete en..."

Edu: "Sin Mbappé, el año pasado el Madrid no se mete en..."

Top mecanic - Marine y Swany se enfrentan a un coche que no tiene ni llaves

Marine y Swany se enfrentan al mismo coche que sus contrincantes, pero el suyo no tiene ni llaves

Alex Marquez, durante la carrera al Sprint del GP de Valencia 2025

Alex Márquez suma su tercera victoria 'al sprint' del año en el 'Ricardo Tormo'

Publicidad