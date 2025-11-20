El cara a cara culé más caliente en El Chiringuito

Messi sigue siendo uno de los mayores exponentes en el fútbol mundial, tanto que la aproximación a las elecciones del club culé se vuelve a recordar la salida del argentino. Jota Jordi ha sido muy claro con la labor de Laporta al volver a la presidencia, ya que ""el Barça sin Messi sigue siendo el Barça", afirmaba el tertuliano. Sin embargo, Toni Freixa, rival de Laporta en las pasadas elecciones, ha sido muy crítico con el adiós del 10, saliendo en su defensa, "Messi es el Barça".