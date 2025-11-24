El Chiringuito de Jugones

El tertuliano, muy claro sobre el segundo gol del Madrid

Edu: "¿Falta? Vini ocupa primero el espacio"

¡Brutal polémica tras el empate en el Martínez Valero!

Edu: "¿Falta? Vini ocupa primero el espacio"

El partido entre Elche y Real Madrid ha finalizado con un polémico empate en el Martínez Valero. Los de Xabi Alonso pusieron el 2-2 en el minuto 87 gracias a un tanto de Bellingham, pero no fue el protagonista de la acción. Vini acudía al primer rechace de la jugada, dándole un golpe en el rosto a Iñaki Peña, una acción que Edu tiene muy clara: "no es falta, Iñaki es quién le da al pasar".

Edu: "¿Falta? Vini ocupa primero el espacio"

Edu: "¿Falta? Vini ocupa primero el espacio"

Nuevo enfrentamiento en Frontón

P. Etxeberria y Zabala disputan la final del Campeonato 4 1/2 Eusko Label Serie A

Lobo: "Messi sigue siendo imparable"
El tertuliano de El Chiringuito, rendido al argentino

Lobo: "Messi sigue siendo imparable"

Jota Jordi 'estalla' contra Víctor Font y señala a Julián Álvarez como el futuro delantero del Barça
Tensión entre barcelonistas

Jota Jordi 'estalla' contra Víctor Font y señala a Julián Álvarez como el futuro delantero del Barça

El tertuliano 'cargó' contra el excandidato a la presidencia por su visión de la economía azulgrana y dejó una frase contundente sobre el próximo delantero del Barcelona.

El cara a cara culé más caliente en El Chiringuito
Jota Jordi vs Toni Freixa

El cara a cara culé más caliente en El Chiringuito

¿Pudo quedarse Leo Messi en el FC Barcelona?

¿'Palo de Rodrygo a Xabi Alonso?

¿'Palo de Rodrygo a Xabi Alonso?

"Hay gente que trabaja, mañana hay muchos coles y el horario es un poco tarde"

"Hay gente que trabaja, mañana hay muchos coles y el horario es un poco tarde"

