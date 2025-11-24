Edu: "¿Falta? Vini ocupa primero el espacio"

El partido entre Elche y Real Madrid ha finalizado con un polémico empate en el Martínez Valero. Los de Xabi Alonso pusieron el 2-2 en el minuto 87 gracias a un tanto de Bellingham, pero no fue el protagonista de la acción. Vini acudía al primer rechace de la jugada, dándole un golpe en el rosto a Iñaki Peña, una acción que Edu tiene muy clara: "no es falta, Iñaki es quién le da al pasar".