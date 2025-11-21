P. Etxeberria y Zabala disputan la final del Campeonato 4 1/2 Eusko Label Serie A

La emoción del deporte de la pelota vasca vuelve a sentirse en Mega este domingo a partir de las 10 de la mañana.

Descubre la pasión del frontón, el deporte tradicional lleno de velocidad y pura adrenalina de la mano de P. Etxeberria y Zabala que se enfrentan en la final del Campeonato 4 1/2 Eusko Label.

Sin duda alguna, se trata de un partido que ningún aficionado a la pelota debe perderse.