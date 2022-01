"Ha pisoteado el escudo durante cuatro años"

¿Que no quiere renovar? El camino hacia la calle es muy sencillo y claro de ver. Tras cuatro años pisoteando el escudo y después de un traspaso tremendamente caro, el francés no ha aportado apenas nada en lo futbolístico al equipo, así que si no quiere estar aquí... fuera.

