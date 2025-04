''El Real Madrid no me ha representado''

Edu Aguirre se mostró visiblemente afectado tras la dura eliminación del Real Madrid y apuntó directamente a los jugadores como principales responsables del desastre europeo. Para el tertuliano madridista, el análisis no debe comenzar señalando a Carlo Ancelotti, sino cuestionando la actitud del equipo en una eliminatoria donde, según él, “no se ganó ni un duelo dividido”. Aguirre fue contundente: “Eso no es culpa del entrenador, es de los futbolistas que visten esta camiseta”.

El periodista de El Chiringuito no escondió su decepción y aseguró no sentirse “representado como madridista” por lo visto sobre el césped del Santiago Bernabéu. La superioridad del Arsenal a lo largo de los 180 minutos fue, a su juicio, inaceptable para un club como el Real Madrid: “No te pueden meter un 5-1 en el global. Eso no puede pasar aquí”. Una reflexión dura, con el orgullo herido y muchas preguntas abiertas en el entorno blanco.