''No han tirado ni una vez a portería''

José Luis Sánchez no se mordió la lengua al analizar la actuación del Atlético de Madrid en la vuelta de la semifinal. Calificó el partido de los rojiblancos como “lamentable” y sentenció que “salvo dar patadas, no se vio la mano del entrenador”. Además, subrayó la impotencia del equipo al recordar que “no tiró a puerta porque durante los 45 primeros minutos no pasó del medio del campo”.

El tertuliano también puso el foco en la directiva colchonera, a la que instó a tomar medidas. Con una inversión de 200 millones en fichajes, Sánchez recalcó que el club no puede permitirse semejante imagen en una cita de esta magnitud.