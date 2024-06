"He visto selecciones con jugadores de 150M que no han ganado nada"

Joselu, delantero de España en la EURO2024, atendió en exclusiva a El Chiringuito, en donde considera que "la mentalidad tiene que ser la de ganar. No puedes jugar una Eurocopa pensando que te pueden echar en la fase de grupos". Además, no duda de la fuerza del equipo, ya que afirma haber "visto selecciones con jugadores de 150 millones que no ganaban nada".