Momento destacado
Recrean un cañón del siglo XVII para ver cómo impactaba en los barcos enemigos
La idea es utilizar casi los mismos materiales para fabricarlo y comprobar el impacto que podía ocasionar como arma de guerra.
Publicidad
Las armas han determinado el destino de la humanidad y de las naciones y en Megadocs podemos ver cómo. En concreto, vemos cómo se defendían a lo largo de la historia en el mar.
Con armas como el torpedo, el misterioso lanzallamas bizantino también llamado el fuego griego o los cañones de los barcos.
En Ucrania van a reconstruir un cañón naval del siglo XVII.
Este cañón no se hace fundido, sino fresado, por seguridad, para que no se rompa y cada bola pesa 4 kilos.
Después de 4 semanas el cañón está listo para estrenarlo en un campo de pruebas.
A 100 metros de distancia quieren comprobar qué efecto tendría en un barco. O incluso en una persona.
Si quieres ver el experimento completo puedes ver Megadocs ¡A las armas! en atresplayer.
Publicidad