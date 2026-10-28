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Recrean un cañón del siglo XVII para ver cómo impactaba en los barcos enemigos

La idea es utilizar casi los mismos materiales para fabricarlo y comprobar el impacto que podía ocasionar como arma de guerra.

Recrean un cañón del siglo XVII para ver cómo impactaba en los barcos enemigos

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Las armas han determinado el destino de la humanidad y de las naciones y en Megadocs podemos ver cómo. En concreto, vemos cómo se defendían a lo largo de la historia en el mar.

Con armas como el torpedo, el misterioso lanzallamas bizantino también llamado el fuego griego o los cañones de los barcos.

En Ucrania van a reconstruir un cañón naval del siglo XVII.

Este cañón no se hace fundido, sino fresado, por seguridad, para que no se rompa y cada bola pesa 4 kilos.

Después de 4 semanas el cañón está listo para estrenarlo en un campo de pruebas.

A 100 metros de distancia quieren comprobar qué efecto tendría en un barco. O incluso en una persona.

Si quieres ver el experimento completo puedes ver Megadocs ¡A las armas! en atresplayer.

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