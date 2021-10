Retienen en la frontera a un adolescente dado por desaparecido en México

El redactor ha 'explotado' tras el audio filtrado de Soto Grado en el Real Madrid-Osasuna en el que les decía a los jugadores blancos que no se quejaran del tiempo añadido, que si no habían marcado en noventa minutos no iban a marcar ahora. Edu ha afirmado que los árbitros se creen los reyes del fútbol y que los aficionados pagan la entrada por verle a ellos, por lo que ha criticado duramente al colectivo arbitral.