Ivy y sus hijos no saben cuánto podrán sacar por unos objetos religiosos escondidos en el trastero que han comprado

Sólo se han tenido que gastar 125 dólares en adquirir el contenido de un trastero, pero la familia Calvin tiene entre manos unos objetos religiosos que no saben si tienen o no algún valor.

Cuando adquieres a ciegas el contenido de un trastero no sabes si será o no rentable el dinero que has gastado en él. Ivy y sus hijos no han gastado demasiado en el que han adquirido y, a simple vista ha sido una buena compra, pues llevan unos 1600 dólares de ganancia con lo que ya han valorado. Pero hay una serie de objetos religiosos que no saben muy bien si valdrán algo o no. Por eso, recibe la visita de la archivera Victoria McGarhar que conoce estos objetos. Después de explicarles a los Calvin para qué sirve cada una de las cosas, llega a la conclusión que el valor de todas ellas asciende a unos 400 dólares.

Con este dinero, se puede decir que Ivy y sus hijos han hecho una excelente inversión en el guardamuebles que adquirieron por sólo 125 dólares.