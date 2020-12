Shana y Edwina se han dejado llevar por una corazonada y han pagado 350 dólares por un trastero casi vacío en el que no parece que haya demasiado. Aunque no se trata de mucho dinero, si no encuentran algo destacado, lo habrán perdido. Casi todo lo que contiene es ropa y juguetes de niño y no en demasiado buen estado. ¿Conseguirán al menos recuperar la inversión?