El deshielo amenaza la casa de Andy Bassich: bloques de hielo de 9 toneladas ponen en riesgo su propiedad

Al inicio de la primavera, la subida de las temperaturas derrite el paisaje y las vías navegables congeladas del Ártico.

En Eagle, a 196 kilómetros al sur del círculo polar Ártico, donde viven Andy Bassich y su esposa Denise Becker, esta época trae consigo la ruptura del hielo del río. La corriente arrastra río abajo enormes bloques que pueden superar las 9 toneladas.

Si el hielo se acumula y obstaculiza el flujo del agua, el nivel del río podría alcanzar hasta 9 metros, amenazando con inundaciones catastróficas a quienes habitan en sus orillas.

Andy y Denise deben preparar con rapidez sus botes para ponerse a salvo si fuera necesario. Tras vivir junto al río durante más de 30 años, Bassich ha presenciado numerosas rupturas: "He sufrido una inundación horrible; mi propiedad quedó sumergida más de dos metros por culpa del empuje del hielo. Sé lo que debemos hacer para que Denise, los perros y yo estemos a salvo", asegura con preocupación. ¿Correrá de nuevo peligro su casa?

Este valiente aprovecha los meses de más nieve para transportar los materiales a la zona en la que quiere trabajar y cazar en verano.

Mike Wolfe paga 1.400 dólares por una tragaperras antigua prohibida durante la Ley Seca.

