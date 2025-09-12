El paraíso de los armeros: se enfrentan a un cajón lleno de herramientas

Nuevo reto en Forjado a fuego. Los armeros han recibido un cajón repleto de herramientas que haría las delicias de todo aficionado a la forja.

Los participantes tienen que elegir al menos dos de ellas como fuente de acero para crear sus piezas. Entre los materiales que pueden utilizar se encuentran: motosierras, martillos, llaves inglesas. ¡Hay de todo!

Con lo que elijan tienen que forjar una hoja que funcione como una palanca, con unas dimensiones determinadas. Y, por supuesto, tiene que ser práctica. Para ello disponen de 3 horas en la primera ronda.

Pero nuestro momento favorito es el principio, porque tienen un montón de cosas buenas para elegir. Los expertos admiten que las limas son buenas para lo que necesitan. ¿Las habrá elegido alguno?