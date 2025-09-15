Mike Wolfe descubre joyas de feria centenarias en Minnesota y se lleva cochecitos únicos hechos a mano

Cazatesoros

Hasta Minnesota se desplaza Mike Wolfe para visitar a Jessica, cuyo padre es la tercera generación de feriantes. La familia comenzó en los años 30 y conserva publicidad de feria, caballos de carrusel y piezas de vidrio pintado.

Jessica empezó a ayudar con tan solo 8 años, y Mike confía en encontrar algún objeto interesante a buen precio.

Le llaman la atención dos carros de palomitas modelo C de los años 20 con vidrio biselado y unos cochecitos únicos hechos a mano por el padre de Jessica. Wolfe se sorprende por lo originales que son sus diseños: hay modelos de policía, patrulla de carretera, carreras e incluso con forma de grúa. "Es genial que se tomara el tiempo para que la experiencia de cada niño fuera inolvidable", comenta.

Mike ofrece 200 euros por un cochecito de patrulla de carretera y otros 200 por el de policía. Por las grúas está dispuesto a pagar 300 euros cada una. ¿Aceptará el padre de Jessica vendérselos por este precio?

