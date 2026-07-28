El crepe frito que consigue que Noah Cappe quiera madrugar todos los días

Noah Cappe viaja hasta Albuquerque, Nuevo México, para asistir a la Feria Internacional de Globos.

A John le encanta dibujar una sonrisa en el rostro de los más madrugadores y, para conseguirlo, despierta sus papilas gustativas con su taquito de crepe «Despiértate y brilla».

Noah se muere de ganas de probarlo, así que John prepara uno mientras le explica paso a paso cómo lo elabora.

Primero, hace la masa del crepe, algo que, según cuenta, no resulta nada fácil. Después, añade jamón de la Selva Negra, queso rallado y chiles verdes. Enrolla el crepe, lo pasa por harina y por una mezcla de leche y huevo, y coloca unas brochetas para evitar que se abra. Finalmente, lo fríe hasta que queda completamente dorado.

El siguiente paso consiste en bañar el crepe con una salsa casera elaborada con aguacate, cilantro, cebolla blanca y otro par de ingredientes que John prefiere no desvelar.

Noah lo prueba y queda encantado: "Con el primer bocado noto el picante de los chiles, pero queda suavizado gracias al resto de los ingredientes".

"Si supiera que esto me espera cada mañana, os aseguro que me despertaría con una sonrisa dibujada en la cara", afirma Cappe.