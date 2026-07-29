El desayuno que deja sin palabras a Noah Cappe: unos nachos tejanos de lo más peculiares

Noah Cappe visita la Feria de Ganado y Rodeo de Fort Worth, en Texas, uno de los eventos más populares de la zona y una auténtica cita imprescindible para los amantes de la comida más contundente.

Allí conoce a una familia que lleva desde 1980 levantándose temprano para preparar el desayuno de los asistentes. Después de tantos años, su propuesta se ha convertido en todo un clásico de la feria y Noah no duda en acercarse para descubrir cuál es el secreto de su éxito.

El presentador se anima a probar su plato estrella: unos contundentes nachos tejanos preparados con cebolla, jalapeños, carne de cerdo desmenuzada, queso, chorizo, huevos, beicon, pico de gallo y una salsa verde casera que aporta el toque final.

Nada más probarlos, Noah queda completamente sorprendido por la mezcla de ingredientes y la intensidad de los sabores. "Todos los sabores llegan a cada rincón del plato", asegura el presentador de Ferias carnívoras, encantado con una propuesta tan abundante como irresistible.