Noah Cappe prueba el sorprendente perrito con donut y mermelada de la feria de Kansas

Noah Cappe se encuentra en la Feria Estatal de Kansas, en Hutchinson, el mayor evento anual del estado. Allí, algunos de los mejores vendedores han llevado sus platos más originales para deleitar al público.

Ben participa en la feria dispuesto a darle un toque dulce tanto a la cena como al postre con su perrito con donut y mermelada. "Solo con oírlo se hace la boca agua", asegura Noah.

Cappe nunca ha probado una mezcla tan especial, en la que conviven los sabores dulces y salados, y está deseando descubrir el resultado.

Tal y como explica Ben, se trata de un plato sencillo de preparar y para el que se necesitan pocos ingredientes: beicon, salchicha, chocolate, un donut relleno de mermelada, salsa de frambuesa, arándanos, moras y sirope clásico. ¡Y listo! ¿Le gustará a Noah?