Un novedoso sistema para esconder la droga

Esta pareja asegura que se encontraba en Lima celebrando su aniversario y que ahora regresan a Panamá, pero un perro policía ha olido droga en su equipaje. Los agentes proceden a registrarlo pero no encuentran nada. Hasta que descubren un método novedoso de camuflaje de la droga, No se trata del típico polvo blanco, no. Se trata de que la propia estructura de la maleta esta compuesta y fusionada con la droga en cuestión.