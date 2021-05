"Si mirara más el sonar que Facebook, pescaríamos langostas"

La jornada está siendo nefasta para Squizzy y su barco. No solo no han pescado gran cosa, sino que se les ha roto el motor y deberá reemplazarlo. Su ayudante está cansado y harto de que no salgan bien las cosas y arremete contra la actitud de su patrón Squizzy. "Si mirara más el sonar que Facebook igual pescábamos algo", le dice. Squizzy asume las críticas, pero no va a cambiar su decisión.