Más información Una bitácora para llevar el control sobre el número de capturas

Squizzy empezó mal la temporada, pero ahora está embalado. Ha conseguido las suficientes capturas para no tener que hipotecar su casa y poder hacer algunos arreglos. Sin embargo, todo se puede ir al traste con una avería inesperada. Su barco se ha quedado a oscuras y el generador de corriente se ha parado. Con este problema, no solo van a la deriva, sino que las langostas que llevan pueden morir si no les entra agua limpia.