La infinita paciencia de los agentes de inmigración con este pasajero

Ha llegado a Nueva Zelanda y no está muy conforme con tener que responder a las habituales preguntas del departamento de inmigración. Este ciudadano británico arremete contra los trámites y contra los agentes de inmigración.

Asegura que está recibiendo un trato que no es justo y pide que no le dejen entrar en el país y que le devuelvan a Gran Bretaña en clase Business. Obviamente eso no va a pasar, pero la agente de inmigración hace gala de una infinita paciencia.