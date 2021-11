¿Qué hacer con este gato que no está vacunado?

Los guardacostas de Nueva Zelanda han recibido la llamada de un velero francés que se encuentra en apuros. Tiene problemas en la quilla y en las velas y su capitán ha pedido asistencia.

Hasta aquí no hay ningún problema, pero cuando los agentes descubren que viaja con un gato, las cosas se complican. El gato no está vacunado y no puede pisar suelo neozelandés, así que los agentes lo llevan a un lugar aislado biológicamente. Sólo su dueño puede tocarlo y las autoridades deben tomar una decisión de qué hacer con el felino.