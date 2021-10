Le requisan una gran cantidad de cigarrillos y no tiene dinero para pagar la multa

Han venido en avión desde Ucrania con la intención de trabajar en el sector pesquero. Un buen grupo de pescadores tiene que cruzar la aduana y allí está el agente Hamish que ha dado el alto a un hombre con antecedentes que intenta pasar más cigarrillos de los permitidos. El idioma es un problema, pero el agente ya sabe dónde debe buscar. No es la primera vez que pillan a este hombre intentando colar en el país más cigarrillos de los permitidos. Como no lo ha declarado, le requisarán el tabaco y deberá pagar una multa. El problema es que este hombre asegura no tener dinero para hacerlo.