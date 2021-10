Una mujer canadiense intenta cruzar la frontera con un gato vivo

Intentar entrar animales vivos en un país sin haberlo declarado es una temeridad, pues la mayoría de los países, y sobre todo Nueva Zelanda, intentan evitar la entrada de animales sin control y así evitar posibles epidemias y problemas de biodiversidad. Pero a esta mujer canadiense no parece importarle porque ha intentado entrar en el país con un gato vivo. Cuando la descubren, se inicia un proceso para averiguar el estado de salud del animal y por qué esta mujer no lo ha declarado. Se arriesga a ser expulsada del país.