Un pestilente olor de una maleta pone en alerta a todo un aeropuerto

En un vuelo procedente de Filipinas, una maleta ha provocado la alerta en el aeropuerto. Desprende un fuerte olor que lo agentes no logran descifrar. Después de que los artificieros comprobaran que no es una bomba y que los perros garantizaran que no era droga, llega el turno a los agentes de aduanas que deben abrir la maleta en el exterior por precaución.

Al abrirla, descubren que está llena de comida y que no parece peligrosa. Por eso continúan el registro en el interior del aeropuerto. La agente bioseguridad Tiffany espera que no haya nadie muerto en el interior, ya que eso es a lo que huele la maleta.