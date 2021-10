Ropa interior, juguetes sexuales y objetos caros, ¿En qué trabaja esta joven brasileña?

La agente de aduanas del aeropuerto de Auckland, Hosana, tiene que registrar el equipaje de una joven brasileña que ha llegado en un vuelo procedente de Perth, en Australia. No sólo debe registrar el equipaje por si llevara algo ilegal, sino que también debe averiguar los planes de esta joven en Nueva Zelanda. Lo primero que le sorprende es descubrir la gran cantidad de ropa interior que lleva en las maletas, así como objetos sexuales y preservativos. También descubre en el equipaje objetos de lujo y muy caros que no se corresponden con la versión que está dando la joven, quien asegura ser una simple estudiante con trabajo a tiempo parcial. La agente de aduanas sospecha que no le esta diciendo la verdad.