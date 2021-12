Balboa: "La planificación del Barça es de chiste"

En verano, la estrella del FC Barcelona, Leo Messi, se marchaba a París para entrar en las filas del Paris Saint Germain. Con Koeman al mando, la temporada hacía aguas, ya que la situación del Barça en Liga era difícil, pues se le quedaban lejanos los puestos más altos y, con ello, el liderato. Con el neerlandés destituido, llegaba el deseado Xavi a llevar el timón barcelonista. Pero las cosas siguen yendo regular.

El liderato para el Barcelona parece algo utópico, y es que está a 18 puntos del Real Madrid. Aunque los azulgranas tienen un partido menos, la situación parece irrevertible. Ahora hay que sumarle la baja del Kun Agüero, que se despide del mundo del fútbol por sus problemas de corazón. Nuestro tertuliano quiere hacer hincapié en que, la suma de todo esto, hace que sea "de chiste" la planificación culé. No hay recambio de Messi, Xavi no mejora a Koeman... Y también, se ha pasado a hablar de Adeyemi a Alexis Sánchez, algo que no le ha gustado a Balboa. "El Barça se supone que es un club que apuesta por la cantera". ¡No te pierdas sus palabras!